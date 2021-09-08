Один из членов банды контрабандистов леса осужден в Иркутске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Иркутска приговорил к почти шести годам в колонии строгого режима одного из предполагаемых участников преступной группы контрабандистов леса, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в среду.

"Судом установлено, что организованная преступная группа с международными связями, участником которой являлся подсудимый, на протяжении пяти лет (с февраля 2015 по декабрь 2019) совершала преступления в сфере незаконного оборота лесоматериалов", - говорится в сообщении.

Так, участники группы скупали незаконно заготовленную в Иркутской области древесину и обрабатывали ее. Затем реализовывали лесоматериалы как в России, так и с вывозом за рубеж. В пресс-релизе сообщается, что общий объем незаконно приобретенных и реализованных лесоматериалов составил более 146 тыс. кубометров общей стоимостью 407 млн рублей. Уточняется, что из этого объема лесоматериалов было вывезено за границу 40 тыс. кубометров среднерыночной стоимостью 233 млн рублей. Для сокрытия преступного бизнеса и легализации доходов участниками группы использовались так называемые фирмы-однодневки и их банковские счета.

"Подсудимый, согласно отведенной ему роли в преступной группе, осуществлял общий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью группы и создавал видимость ведения законного бизнеса, связанного с приобретением и реализацией лесоматериалов", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по ч. 3 ст. 191.1 (незаконный оборот древесины в особо крупном размере, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда лесоматериалов в крупном размере, совершенная организованной группой), п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

Суд с учетом мнения гособвинения приговорил его к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 150 тыс. рублей.

Уголовные дела других участников группы сейчас рассматриваются судом.