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Новосибирские хирурги удалили опухоль головного мозга гражданину ФРГ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им.акад.Е.Н. Мешалкина (Новосибирск) провели сложную операцию гражданину Германии с опухолью головного мозга, говорится в сообщении медцентра.

"Опухоль располагалась в функционально значимой зоне, отвечающей за движение левых конечностей. Ранее мужчине отказали в хирургическом лечении в нескольких немецких клиниках, опасаясь сопряженных с операцией рисков", - говорится в сообщении.

Заболевание у 35-летнего гражданина Германии диагностировали на фоне возникших эпилептических приступов. На магнитно-резонансной томографии выявили объемное образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины.

Вмешательство в данной зоне головного мозга сопряжено с риском необратимых неврологических изменений - полным или частичным отказом работы левых руки и ноги. В медицинских учреждениях Германии хирурги предложили сочетание лучевой терапии и химиотерапии в качестве альтернативы операции, но этот вид лечения не избавил бы пациента от эпилептических приступов.

Пациент связался со специалистами Центра Мешалкина, в котором ежегодно в нейрохирургическом отделении проходят лечение свыше 150 пациентов с новообразованиями головного мозга.

"Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров", - отмечает врач-нейрохирург Сергей Владимирович Чернов.

Максимально безопасно удалить опухоль без повреждения окружающих тканей удалось также благодаря компьютерной навигационной системе (нейронавигации) и современным операционным микроскопам. Хирурги удалили опухоль, избежав неврологических осложнений: функциональность конечностей сохранена. После операции получили контроль за эпилептическими приступами, беспокоившими пациента. По результатам гистологического исследования установили, что опухоль низкой степени злокачественности. В дальнейшем мужчине требуется курс лучевой и химиотерапии для профилактики рецидива.

НМИЦ им. академика Е.Н.Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

Новосибирск

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