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Автобус со студентами съехал в кювет на Кубани

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Как минимум три человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса со студентами в Кавказском районе Краснодарского края, сообщает оперативный штаб Кубани.

"В Кавказском районе в 5:30 мск на автодороге Темрюк - Краснодар - Ставрополь съехал в кювет автобус со студентами из Ставропольского края. В автобусе находилось 46 пассажиров и водитель. В результате ДТП есть пострадавшие, которые направлены в медицинские учреждения для обследования и оказания помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое пострадавших доставлены в городскую больницу Кропоткина, еще один - в центральную районную больницу, у всех состояние средней тяжести.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по предварительным данным, водитель автобуса допустил боковое столкновение с грузовиком Freightliner и после этого съехал в кювет.

Краснодарский край

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