На Курилах начались учения с боевыми стрельбами танков и артиллерии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Более 500 российских военнослужащих, танки и артиллерия задействованы в учении, которое началось на Курильских островах, сообщил Восточный военный округ (ВВО) в среду.

По словам военных, в ходе учения беспилотники проведут разведку местности, расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) нанесут сосредоточенные удары по надводным целям, имитирующим малые десантные корабли условного противника.

"На заключительном этапе учения экипажи танков Т-72Б и расчеты САУ "Гиацинт" выполнят боевые стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику условного противника", - сообщил округ.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

9 августа 2021 года Минобороны РФ сообщило о расширении военной инфраструктуры на Курилах - там построят более полусотни объектов.