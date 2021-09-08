Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

На Курилах начались учения с боевыми стрельбами танков и артиллерии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Более 500 российских военнослужащих, танки и артиллерия задействованы в учении, которое началось на Курильских островах, сообщил Восточный военный округ (ВВО) в среду.

По словам военных, в ходе учения беспилотники проведут разведку местности, расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) нанесут сосредоточенные удары по надводным целям, имитирующим малые десантные корабли условного противника.

"На заключительном этапе учения экипажи танков Т-72Б и расчеты САУ "Гиацинт" выполнят боевые стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу и легкобронированную технику условного противника", - сообщил округ.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

9 августа 2021 года Минобороны РФ сообщило о расширении военной инфраструктуры на Курилах - там построят более полусотни объектов.

Восточный военный округ Курильские острова

Новости

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на службе

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на службе

В Кремле заявили о готовности обсуждать предложения СМИ по закону об иноагентах

В Кремле заявили о готовности обсуждать предложения СМИ по закону об иноагентах

Число пострадавших от взрыва в доме в Ногинске достигло 13 человек

Число пострадавших от взрыва в доме в Ногинске достигло 13 человек

В России коронавирусом заразились еще 18 тысяч человек

В России коронавирусом заразились еще 18 тысяч человек
Дипломатическое противостояние

РФ выразила протест послу Эстонии из-за отказа в визе российскому дипломату

Адвокат Уилана сообщила об отмене заседания ВС Мордовии по его выдворению

Адвокат Уилана сообщила об отмене заседания ВС Мордовии по его выдворению

Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске достигло девяти

Взрыв газа произошел в квартире в Екатеринбурге

При взрыве газа в Ногинске погибли два человека

Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до восьми

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');