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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Совбезе РФ заявили, что Патрушев не встречался с главой ЦРУ в Дели

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не планировал встречаться в Дели с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом, такой встречи не было, сообщил "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь Совета безопасности РФ Евгений Аношин.

"Патрушев не планировал встречаться и не встречался в Дели с главой ЦРУ", - сказал Аношин.

Ранее в среду в Кремле оставили без комментариев сообщения ряда СМИ о якобы имевшей место встрече Патрушева и директора Центрального разведывательного управления США по ситуации в Афганистане.

В свою очередь Аношин заявил, что у Патрушева насыщенная программа визита в Индию. "Он (Патрушев) проводит встречи с руководителями целого ряда ведомств Индии и с руководством республики", - сказал он.

В пресс-службе Совбеза РФ в среду сообщили, что Патрушев в Дели провел переговоры с советником премьер-министра Индии и с главой МИД этой страны. Обсуждалась ситуация в Афганистане и российско-индийское двустороннее сотрудничество.

Николай Патрушев

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