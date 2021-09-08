Юрист из Тольятти отсудил у комика Соболева 100 тыс. рублей за шутку на YouTube

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск жителя Тольятти Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву, сообщает в среду объединенная пресс-служба городских судов.

Суд обязал Соболева удалить ролик, которого касалась претензия Тарантова, и опубликовать опровержение. В пользу истца с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей, а также расходы на оплату юридических услуг, следует из сообщения.

Из картотеки Петроградского районного суда следует, что иск подан в защиту права на изображение.

В ноябре 2019 года в одном из выпусков шоу "Можно ваш телефончик?" на YouTube зритель по заданию Соболева должен был отправить произвольному человеку из списка контактов аудиосообщение, назвав адресата лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Послание отправили контакту по имени "Леонид", показав в передаче его фотографию и имя.

В апреле 2021 года Соболев сообщил в инстаграме, что на него подал в суд юрист из Тольятти Леонид Тарантов, похожий на человека, которому отправляли то аудиосообщение, с требованием 84 млн рублей компенсации. По данным СМИ, Тарантов также просил суд обязать Соболева удалить с канала на YouTube выпуск с использованием его фотографии и опубликовать опровержение озвученной информации по поводу его ориентации. Заявленную сумму компенсации Тарантов объяснил расчетом 100 рублей за просмотр у ролика в интернете.

На данный момент у ролика более 2,4 млн просмотров.