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Минстрой заявил, что строительные подрядчики в 14 регионах РФ все еще работают "в тени"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - На сегодняшний день 14 российских регионов не пересмотрели индексы для расчета зарплаты строителей - то есть подрядчики продолжают работать в теневом секторе, заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"Сегодня мы не везде справедливо формируем цены и не везде справедливо платим строителям в регионах. Сегодня 14 регионов не изменили индексы на территориях. Это значит, что заведомо подрядные организации, которые там работают, находятся "в тени". А задача все-таки строительную отрасль полностью из "тени" вывести и платить соответствующие налоги", - сказал министр в ходе дискуссии на Московском финансовом форуме в среду.

Проблема роста цен строительных контрактов стала одной из центральных в обсуждении. Так, рост цен на металлозависимые стройматериалы начался 2 ноября 2020 года, отметил министр, а где-то с февраля 2021 года - и на остальные. Правительство регулярно вводит новые меры для регулирования этого рынка. Одна из мер - разрешение пересматривать стоимость госконтрактов из-за роста цен на стройматериалы.

Другая причина удорожания строительства - рост зарплат рабочих как вследствие дефицита кадров, так и благодаря пересмотру методики расчета.

"Мы последовательно будем идти к справедливости оплаты за строительный труд. Отрасль должна из "черной" и "желтой" зоны работать в "белую"... Целенаправленно с февраля мы осуществляем контроль в сметно-нормативной базе страны. Эти изменения связаны с изменением индексов удорожания строительного продукта и с изменением базовой заработной платы рабочих первого-четвертого разряда, которые формируют зарплатную составляющую строительного комплекса", - заявлял Файзуллин еще в марте 2021 года.

При этом в Москве решение о том, как будет индексироваться стоимость строительных контрактов, еще не принято, отметил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

"Мы еще не приняли решение, как будем индексировать стоимость строительных контрактов, но видим, что при принятии этого решения необходимо эти риски делить с подрядчиком. (...) Если взять нашу практику длительных контрактов - контрактов жизненного цикла или в рамках ГЧП - мы всегда проговариваем, что 10-15% в рамках финансового года изменение цен мы никак не компенсируем", - заявил Ефимов.

Он подчеркнул, что в любом случае власти стараются решить вопрос мирным путем и достроить объекты.

"В текущей ситуации мы понимаем, что правильнее решить вопрос мирным путем и достроить, чем уйти в перепроектирование, переторговку. Все равно это получится дороже, потому что мы уедем на год или больше в реализации крупных инфраструктурных проектов", - сказал Ефимов.

Ирек Файзуллин Минстрой

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