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Обвиняемого в коррупции экс-главу новгородского района перевели под домашний арест

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Коллегия Новгородского областного суда в среду приняла решение об изменении меры пресечения на домашний арест бывшему главе Солецкого района Александру Котову. Об этом сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Мария Воробьева.

"Облсуд отменил решение суда первой инстанции об аресте Котова до 29 октября и (удовлетворил его ходатайство - ИФ) о домашнем аресте", - пояснила она.

Как сообщалось, в марте текущего года региональное управление СКР возбудило в отношении Котова и его первого заместителя Юрия Дуничева дела по статье 286 (превышение должностных полномочий) и статье 159 УК (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, не имея на то законных оснований, разрешили руководителю строительной организации добывать в районе и вывозить песчано-гравийную смесь.

19 марта Новгородский райсуд взял обоих чиновников под стражу.

Новгородская область Александр Котов

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