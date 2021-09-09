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Путин сообщил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и Белоруссии

Путин сообщил о согласовании всех 28 интеграционных программ РФ и Белоруссии
Фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко были согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами.

"Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ", - сказал Путин по итогам переговоров с Лукашенко.

Он отметил, что на протяжении нескольких лет велась энергичная работа над пакетом документов по дальнейшему углублению интеграционных процессов между Россией и Белоруссией.

"Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики", - пояснил Путин.

Он сообщил, что завтра планируется одобрить их на заседании Совета министров Союзного государства в Минске.

"После чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года. Мы договорились с Александром Григорьевичем, сейчас посмотрим наши графики и определим более или менее точную дату", - сообщил президент РФ.

В свою очередь Лукашенко на пресс-конференции после переговоров с Путиным заявил, что интеграция РФ и Белоруссии носит исключительно взаимовыгодный характер, все программы нацелены на рост благосостояния народов двух стран.

"Впору спросить наших критиков в Беларуси, которые очень много - и беглые, и живущие в Беларуси так называемые оппозиционеры, критикуя меня и власть, кричали. Вот я хочу спросить у них, а у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: и где вы видите здесь гирю на ноге Российской Федерации? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов. И надо уже поставить точку в этих всех разговорах - наша интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер", - подчеркнул Лукашенко.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия

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