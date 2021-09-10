Стелу в честь присвоения звания "Город трудовой доблести" установят в Чите

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил жителей региона с получением почетного звания "Город трудовой доблести" для Читы и поблагодарил всех за активную работу и продвижение инициативы.

"С большой радостью поздравляю Читу с получением этого важного и почетного звания, заслуженного честным, жертвенным трудом тысяч забайкальцев. Вклад Забайкалья в великую Победу имеет огромное значение для нас и для будущих поколений. Спасибо нашим бабушкам и дедушкам за трудовой подвиг и за яркий пример того, с каким вдохновением и целеустремленностью должны трудиться мы на благо родной земли", - цитирует пресс-служба правительства края слова главы региона в пятницу.

Отмечается, что получение звания позволит установить в городе стелу с изображением герба Читы и текстом указа президента РФ о присвоении этого звания.

В пресс-службе напомнили, что председателем комитета по продвижению инициативы о присвоении Чите звания "город трудовой доблести" выступил руководитель Забайкальской железной дороги Александр Скачков. Историки, общественники, политологи, работники музеев и госархива провели большую работу по сбору документов, подтверждающих право Читы на звание. Сбор подписей в поддержку инициативы стартовал весной 2021 года, на сегодняшний момент собрано почти 250 тыс. голосов.

Все документы прошли экспертизу Российской академии наук, проект поддержали народные артисты Российской Федерации Александр Михайлов и Юрий Соломин, руководитель Забайкальского землячества Виктор Шкулев. Свое положительное мнение высказало также Российское военно-историческое общество (РВИО). На майском заседании оргкомитета "Победа" прозвучало предложение вернуться к вопросу о присвоении городу звания после того, как будут найдены свидетельства вручения предприятиям города Красных знамён Государственного комитета по обороне.