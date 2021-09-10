Машинист и его помощник пойдут под суд в Приамурье из-за схода локомотива

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Два работника локомотивного депо Тында в Амурской области пойдут под суд по обвинению в многомиллионном ущербе, который был причинен ОАО "РЖД" в феврале текущего года из-за схода тепловоза, сообщает в пятницу Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Двигаясь от станции Тында до станции Юктали, машинист и его помощник отвлеклись от управления, вступив в личные переговоры по рации с локомотивной бригадой встречного грузового поезда. В результате они проехали на запрещающий сигнал светофора и столкнулись с тупиковой призмой. Из-за схода и опрокидывания пяти секций тепловоза причинен ущерб более чем на 27 млн рублей", - говорится в сообщении.

Машинист и его помощник обвиняются по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом), Тындинская прокуратура направила уголовное дело в суд.

Как сообщалось, 16 февраля текущего года на участке Чильчи-Ункур Дальневосточной железной дороги произошел сход тепловоза грузового поезда, в составе которого было 55 вагонов с углем. Было повреждено 50 м железнодорожного пути. Травмы получил машинист поезда.