Три частных дома на площади 350 кв. м загорелись ночью в Омске

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные в Омске ликвидируют возгорание трех частных домов с хозпостройками на общей площади около 350 кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 4:17 по местному времени (1:17 мск). Горели два каркасно-насыпных дома и один рубленный двухэтажный, а также баня и сарай. Пожар локализовали в 4:52, открытое горение ликвидировали 5:51. Для тушения было задействовано 44 пожарных и 10 единиц техники.

В пресс-службе регионального МЧС "Интерфаксу" уточнили, что пострадавших нет. Предварительная причина возгорания - нарушение правил монтажа электрооборудования.