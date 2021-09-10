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В Дагестане в ходе КТО ликвидированы два боевика

В Дагестане в ходе КТО ликвидированы два боевика
Архивное фото
Фото: Башир Алиев/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В ходе контртеррористической операции (КТО) в Буйнакском районе Дагестана нейтрализованы двое бандитов, на месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине преступников - готовое к применению самодельное взрывное устройство, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета в пятницу.

В ночь на 10 сентября силовики в ходе поиска лиц, намеревающихся совершить террористические преступления, обнаружили двух вооруженных бандитов в лесу в Буйнакском районе, рассказали в НАК.

В комитете добавили, что "в целях недопущения совершения ими террористических актов и для обеспечения безопасности граждан" начальник республиканского управления ФСБ принял решение о введении режима КТО в районе.

"Бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям", - говорится в сообщении. В ответ они начали стрелять в силовиков и ответным огнем были уничтожены.

"Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет", - сообщили в НАК.

В ведомстве добавили, что органы ФСБ проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

О введении режима КТО в Буйнакском районе Дагестана ранее в пятницу сообщали в оперативном штабе республики.

Дагестан НАК ФСБ

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