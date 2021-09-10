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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Петербурге задержали похитителей 7 млн рублей из банкомата в Череповце

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Полиция нашла в Петербурге двоих подозреваемых в хищении крупной суммы из банкомата в Череповце; фигурантов искали с конца марта.

Как сообщает в пятницу пресс-служба МВД России, полицейские Петербурга и Вологодской области задержали в северной столице двоих мужчин – уроженцев Оренбурга и Армении. Подозреваемые заключены под стражу.

По версии следствия, в конце марта фигуранты взломали банкомат в Череповце и похитили более 7 млн рублей, после чего скрылись. В связи с происшествием расследуется дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Полиция полагает, что этим инцидентом противозаконная деятельность задержанных не ограничена и устанавливает другие преступления, к которым они могут быть причастны.

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