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Трое оренбуржцев осуждены за разбой под видом наркополицейских

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор трем участникам группы, разработавшей схему разбойного нападения под видом сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба суда в пятницу.

Установлено, что сообщники разместили в интернете информацию о продаже якобы наркотиков. По задуманной схеме они изготовили муляжи наркотических средств, затем нападали на приехавших к "тайникам" потенциальных покупателей, представляясь при этом сотрудниками Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, и вымогали деньги, обещая взамен не привлекать своих жертв к уголовной ответственности, говорится в сообщении.

Для запугивания соучастники использовали охолощенный пистолет, а также один из них предъявлял поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, отмечает пресс-служба.

Действия подсудимых в зависимости от роли и степени участия квалифицированы по ряду статей УК РФ, среди которых ч.2 ст.162 (разбой), п."а, в" ч.2 ст.163 (вымогательство), ч.4 ст.327 (подделка документов). Одному из них назначен год исправительных работ, еще двое получили от 1,5 до 2,5 года колонии строгого и общего режимов.

Оренбург

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