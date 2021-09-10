Стафилококк нашли у работников нижегородской гимназии, где отравились ученики

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Многочисленные санитарные нарушения выявлены в гимназии №13 Нижнего Новгорода, где несколько десятков учеников жаловались на ухудшение самочувствия.

На сайте территориального управления Роспотребнадзора сообщается в пятницу, что в образовательном учреждении были выявлены многочисленные нарушения, среди которых несоблюдение требований к обработке посуды, правил хранения уборочного инвентаря, отсутствие горячей воды в туалетах и пищеблоке и контроля за работой персонала.

"У троих работников пищеблока гимназии установлено носительство золотистого стафилококка, также норовирус выявлен у одного сотрудника технического персонала школы", - говорится в сообщении.

По всем фактам нарушения санитарного законодательства управление примет меры административного воздействия.

"Санитарно-противоэпидемические мероприятия в гимназии №13 продолжаются. Об открытии гимназии будет принято решение по результатам лабораторного контроля качества заключительной дезинфекции", - отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщалось, с 3 сентября к медикам обратились 24 человека с признаками отравления и повышенной температурой.

Возбуждено уголовное дело по часть 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По результатам анализов на микрофлору выяснилось, что учащиеся заразились норовирусом. Образовательное учреждение находится на карантине, школьники переведены на дистанционное обучение.