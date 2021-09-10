На Ямале заметили песца-альбиноса с голубыми глазами и розовым носом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Редкого песца-альбиноса заметили ученые около поселка Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН в своем инстаграме.

"Мы никогда не видели раньше песца-альбиноса. Голубые глаза, розовый нос и светлая окраска - признаки низкого содержания пигмента меланина, который отвечает за окраску животного", - говорится в сообщении.

Это не единственный редкий вид песца, замеченный на Ямале. В конце октября прошлого года сотрудники стационара в инстаграме поделились новостью, что видели "редчайшего на Ямале "голубого" песца".

По информации ученых, голубые песцы на материке редки, а на некоторых островах, напротив, преобладают. Зимний наряд у них темный, а не белый, как у обычных песцов.