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Часть Севастопольской бухты передали Минобороны РФ на 20 лет

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Распоряжением правительства России часть акватории Севастопольской бухты Черного моря на юго-западе Крыма передана в пользование Минобороны РФ сроком на 20 лет.

Соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Севастопольской бухты Черного моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении правительства.

В нем отмечается, что площадь передаваемой территории – 0,5739 кв. км.

Согласно распоряжению, при использовании этих вод военному ведомству запрещается загрязнение и засорение акватории водного объекта. Также Минобороны РФ обязано не допускать действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде.

В Севастополе располагается штаб Черноморского флота – оперативно-стратегического объединения ВМФ России на Черном море.

Крым Минобороны РФ

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