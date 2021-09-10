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Двух заместителей главы Минстроя РФ уволили с разницей в месяц

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замминистра строительства и ЖКХ Александра Козлова.

Козлов был освобожден от должности по его просьбе, говорится в опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина.

Как сообщалось, 10 августа Мишустин освободил от должности другого замминистра строительства и ЖКХ Дмитрия Волкова.

Козлов был назначен заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в феврале 2020 года. Он курировал направления, связанные с цифровой трансформацией строительной сферы, переходом на BIM/ТИМ-технологии и цифровое развитие.

До этого Козлов занимал пост министра информационных технологий и связи Челябинской области.

Козлов родился в Челябинске в 1974 году. Закончил Южно-уральский государственный университет по специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети", затем - Академию труда и социальных отношений по специальности "Бухгалтерский учет и аудит". Кандидат технических наук.

Минстрой РФ Александр Козлов Михаил Мишустин

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