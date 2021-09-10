Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Нижегородской области водитель насмерть сбил пенсионерку на остановке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии, в ходе которой автомобиль врезался в автобусную остановку в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло утром в 8:47 на 53 км автодороги Кстово - Дальнее Константиново - Нижний Новгород - Саратов. Водитель Audi не справился с управлением и врезался в остановку маршрутного транспорта, где находились две женщины.

В результате одна из них, 1936 г.р., от полученных травм скончалась, другая доставлена в больницу. Водитель также госпитализирован.

Нижегородская область

Новости

Белоруссия и РФ договорились об отмене роуминга

Белоруссия и РФ договорились об отмене роуминга

Ущерб вкладчиков финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей

Ущерб вкладчиков финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей

ЦИК РФ исключил 16 кандидатов от трёх партий из списков на выборы в Госдуму

ЦИК РФ исключил 16 кандидатов от трёх партий из списков на выборы в Госдуму

Суд на год ограничил свободу участнице Pussy Riot Марии Алехиной

Суд на год ограничил свободу участнице Pussy Riot Марии Алехиной

Часть Севастопольской бухты передали Минобороны РФ на 20 лет

Песков заявил, что о единой валюте РФ и Белоруссии речи пока не идет

"Единая Россия" внесла законопроект о пожизненном за педофилию

"Единая Россия" внесла законопроект о пожизненном за педофилию
Пандемия коронавируса

В России выявлено 18,3 тыс. новых случаев COVID-19

В России выявлено 18,3 тыс. новых случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

РФ с 21 сентября снимает COVID-ограничения на авиасообщение с Белоруссией

В Дагестане в ходе КТО ликвидированы два боевика

В Дагестане в ходе КТО ликвидированы два боевика
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');