В Нижегородской области водитель насмерть сбил пенсионерку на остановке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще двое пострадали в результате аварии, в ходе которой автомобиль врезался в автобусную остановку в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло утром в 8:47 на 53 км автодороги Кстово - Дальнее Константиново - Нижний Новгород - Саратов. Водитель Audi не справился с управлением и врезался в остановку маршрутного транспорта, где находились две женщины.

В результате одна из них, 1936 г.р., от полученных травм скончалась, другая доставлена в больницу. Водитель также госпитализирован.