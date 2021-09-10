МВД проведет проверку из-за видео со спящими полицейскими в Липецке

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку в связи с размещением в соцсетях видеозаписи со спящими в служебном автомобиле сотрудниками ГИБДД в Липецке, сообщили "Интерфаксу" в УМВД по региону.

"По данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства", - сказал собеседник агентства.

В соцсетях в пятницу опубликовали видео с сотрудниками ГИБДД, которые спали в служебном автомобиле. Полицейские были в форме. Предположительно, они уснули во время рабочего дня. Один из сотрудников ДПС показал автору видео документы после того, как тот разбудил его и попросил предоставить жетон и удостоверение.