В Кронштадте возник пожар на корабле

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Надстройка корабля загорелась в Кронштадте в пятницу, сообщают в главке МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, около 14:20 по адресу: Кронштадтский район, улица Петровская, 2 загорелась надстройка двухпалубного корабля размером 12 на 49 метров. Возгоранию был присвоен второй номер сложности. В 15:06 пожар локализовали.

Сведения о пострадавших не поступали, уточняют в МЧС.

Согласно открытым источникам, по адресу: улица Петровская, 2 в Кронштадте находится Кронштадтский морской завод.

Кронштадтский морской завод – одно из ведущих судоремонтных предприятий в России, основано в 1858 году. Суммарно завод отремонтировал более 10 тыс. кораблей и судов, в том числе первый мореходный миноносец "Взрыв", крейсеры "Аврора" и "Варяг", линкоры "Севастополь" и "Октябрьская революция", ледоколы "Ермак" и "Красин".