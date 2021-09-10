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В отношении убившего собаку жителя Самарской области завели дело

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Самарской области, который убил бездомную собаку, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что 31-летний житель Сергиевского района убил и расчленил собаку в присутствии троих малолетних детей.

У злоумышленника был изъят нож, а также пакет в морозильной камере холодильника. В нем оказались останки собаки.

Мужчина пояснил, что убил бездомную собаку и собирался съесть ее внутренние органы, чтобы вылечить заболевание легких. На момент совершения преступления он был пьян, а его дети в это время гуляли рядом.

По данным полицейских, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, причинение легкого вреда здоровью и нарушения правил дорожного движения.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Самарская область

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