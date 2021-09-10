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Признавшемуся в убийстве 25-летней давности в Петербурге не стали избирать меру пресечения

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга отказал следствию в назначении мер пресечения в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве, совершенном четверть века назад, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба городских судов.

СКР ходатайствовал перед судом об избрании мужчине запрета определенных действий. Принимая решение об отказе, суд исходил из того, что следствие не предоставило достаточных оснований для избрания этой меры, уточняет пресс-служба.

По данным СК РФ, 53-летний житель Ленинградской области был задержан накануне в Гатчине. В тот же день ему предъявили обвинение в убийстве.

Согласно материалам дела, в ночь на 7 мая 1995 года у дома на Мастерской улице в Петербурге мужчина, будучи нетрезвым, поссорился с незнакомым ему молодым военнослужащим и несколько раз ударил его ножом, после чего скрылся. Военнослужащий от полученных ранений умер.

После инцидента в 1995 году было возбуждено уголовное дело об убийстве. Спустя год производство прекратили, так как не установили вероятного виновника. В августе 2021 года следователи вернулись к материалам дела.

В СК РФ отмечают, что установить причастного к этому убийству удалось благодаря работе аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет: сотрудники правоохранительных органов вновь изучили дело, заново допросили свидетелей и проанализировали заключения экспертов. На допросе задержанный признал вину.

Ленобласть

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