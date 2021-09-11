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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Минобороны опубликовало документы о сражении под Прохоровкой и Курской битве

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России накануне Дня танкиста, отмечаемого каждое второе воскресенье сентября, запускает новый мультимедийный раздел "Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста", сообщает Минобороны РФ.

"В нем на основе исторических свидетельств из фондов Центрального архива Минобороны РФ рассказывается о бессмертных подвигах, беспримерном мужестве и отваге, самоотверженности и преданности Отечеству воинов-танкистов Вооруженных Сил нашей страны", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что публикация из фондов Центрального архива рассекреченных документов о героях-танкистах, о сражении под Прохоровкой, о победе Красной Армии в Курской битве направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории.

По сообщению министерства, "интерес любителей военной истории вызовет опубликованный в разделе приказ Народного комиссара обороны СССР №325 от 16 октября 1942 года". Отмечается, что в документе после подробного анализа ошибок и недочетов в применении танков в первый год войны давались конкретные указания по боевому использованию танковых и механизированных частей и соединений.

"Приказ определял первостепенную важность организации взаимодействия на поле боя танковых частей с пехотой, артиллерией и авиацией, всесторонней подготовки танковых частей для ввода в бой", - отметили в ведомстве.

Кроме того, посетители раздела могут ознакомиться с тактикой немецких танковых атак.

Также в разделе представлены страницы альбома военных лет с фотографиями и тактико-техническими характеристиками основных советских танков - КВ-1 и Т-34 и новейших немецких машин Т-V "пантера" T-VI "тигр".

День танкиста был учрежден 75 лет назад указом президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Минобороны РФ

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