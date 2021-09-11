Кабмин РФ уточнил условия выхода жителей Крайнего Севера на досрочную пенсию

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться при досрочном назначении страховой пенсии по старости, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей имеют право выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Однако до этого в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Принятое постановление корректирует эту норму.

Утверждённое главой правительства постановление позволит северянам в полной мере реализовать своё право на досрочное назначение страховой пенсии.