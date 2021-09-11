Житель Челябинской области задержан за убийство восьмимесячной девочки

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства младенца.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону, накануне в одном из частных домов в Чебаркульском районе было обнаружено тело восьмимесячной девочки с признаками насильственной смерти.

По горячим следам сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого - 30-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.