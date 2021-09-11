Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Житель Челябинской области задержан за убийство восьмимесячной девочки

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в Челябинской области возбудили уголовное дело по факту убийства младенца.

Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону, накануне в одном из частных домов в Чебаркульском районе было обнаружено тело восьмимесячной девочки с признаками насильственной смерти.

По горячим следам сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого - 30-летнего местного жителя.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинская область

Новости

Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом

Следователи назвали основные версии причин взрыва газа в доме под Ельцом
Пандемия коронавируса

Минздрав пока не принял решение о совмещении прививок от гриппа и COVID

МЧС не исключило, что под завалами дома в Ельце могут быть еще люди

Пандемия коронавируса

В России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев коронавируса

В России выявлено более 18,8 тыс. новых случаев коронавируса

Семьям погибших при взрыве газа в доме под Ельцом окажут помощь

Что случилось этой ночью: суббота, 11 сентября

Пострадавшие при взрыве под Ельцом находятся в состоянии средней тяжести

Пострадавшие при взрыве под Ельцом находятся в состоянии средней тяжести

До трех увеличилось число жертв взрыва газа в жилом доме под Ельцом

Один человек погиб в результате взрыва газа в доме под Ельцом

Газ взорвался в двухэтажном доме в Липецкой области

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');