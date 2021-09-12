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Массовая драка произошла в Воронеже

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту массовой потасовки, произошедшей накануне вечером на Ленинском проспекте в Воронеже, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, в ходе конфликта никто не пострадал.

Видео массовой потасовки было опубликовано в одном из городских пабликов ВКонтакте.

Из видео следует, что массовой драке предшествовало избиение несколькими людьми мужчины на проезжей части. Участниками драки стали порядка 10 человек. За кадром также слышны звуки, похожие на выстрелы.

Автор видео написал, что конфликт произошел из-за девушки и детей.

Воронеж

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