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Самолет вынужденно сел в Екатеринбурге из-за неисправности

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с незапланированной посадкой самолета, летевшего по маршруту Москва - Новосибирск, в аэропорту Екатеринбурга, сообщает в воскресенье пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 12 сентября в 03:48 лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" незапланированно сел в аэропорту Кольцово из-за технической неисправности - неустойчивое показание датчика скорости.

На борту находились 182 пассажира, из них 11 детей. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило.

Рейс вылетел в 08:11 в Новосибирск.

Екатеринбург Кольцово Уральские авиалинии

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