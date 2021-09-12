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Торговый центр эвакуировали под Волгоградом из-за анонимной угрозы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Около 1 тыс. человек эвакуированы из торгового центра (ТРЦ) "Волгамолл" в городе Волжском Волгоградской области после анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве, сообщает мэрия города.

"Поступило сообщение о минировании ТРЦ. В настоящее время эвакуировано 1 тыс. человек, в основном персонал. Проводится проверка и обследование здания. Все городские службы находятся на месте", - говорится в сообщении.

Согласно данным из открытых источников, ТРЦ работает для посетителей до 22:00.

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