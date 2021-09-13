СКР возбудил уголовное дело о нарушении прав инвалида-колясочника в Новосибирске

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело о нарушении прав инвалида-колясочника в Кировском районе Новосибирска, сообщает СУ СКР по региону в понедельник.

Дало возбуждено по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

По версии следствия, в августе 2021 года неустановленные лица ограничили доступ на территорию ТСЖ "Новогоднее" со стороны дома №14 по улице Акмолинская Кировского района Новосибирска, где был возведен пандус.

"В результате противоправных действий были существенно нарушены права проживающего в квартире указанного дома 23-летнего инвалида 1 группы, признанного недееспособным, который с момента рождения не имеет возможности самостоятельно передвигаться и нуждается в постоянном уходе, а также его 52-летнего опекуна", - говорится в сообщении.

Из колонки, написанной отцом инвалида-колясочника и опубликованной на городском портале "НГС", следует, что пандус он соорудил за свой счет, поскольку имеющийся выход из дома не был приспособлен для инвалидной коляски. Сооружение выходило во двор по ул. Акмолинская к забору с соседним домом. В заборе были сделаны калитки, однако после ухода жильцов дома, где живет инвалид и его отец, из ТСЖ, управлявшего также соседним домом, проход был заблокирован.