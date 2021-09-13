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В Петербурге арестовали женщину, которая била палкой и держала детей на цепи

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге в отношении местной жительницы, которая подозревается в том, что истязала своих маленьких детей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по городу.

Производство ведется по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних). По версии следствия, подозреваемая в квартире дома на проспекте Энергетиков систематически применяла насилие к восьмилетнему сыну и шестилетней дочери: била деревянной палкой, ограничивала в еде и удерживала в коридоре на цепи.

Женщина задержана и по решению суда заключена под стражу. В ближайшее время ей предъявят обвинение, уточняют в СКР.

Изучением обстоятельств инцидента занимается также прокуратура Красногвардейского района Петербурга. Надзорное ведомство проверяет условия жизни и воспитания детей, а также работу органов профилактики.

По данным пресс-службы прокуратуры, после задержания матери дети были переданы в социально-реабилитационный центр, а после этого госпитализированы.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что семья не состояла на учетах как неблагополучная.

Петербург

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