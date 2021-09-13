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СК расследует видео из больницы с привязанным к стулу мальчиком

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы (п."д" ч.2 ст.127 УК) трехлетнего мальчика в больнице, сообщили в СК.

Это был ребенок из детского дома, его родителей раньше лишили родительских прав.

По версиии следствия, его привязывали за колготки к кровати и стулу для кормления сотрудники туберкулезного отделения петербургской детской инфекционной больницы № 3, лишая его возможности передвигаться, в том числе, по физическим нуждам. Это происходило с 3 по 10 сентября. Подозреваемые пока не установлены. Следствие также выяснит, зачем привязывали мальчика.

Видеозаписи с привязанным за ноги ребенком сделала мать одного из пациентов. Она утверждает, что персонал больницы не разрешал другим матерям брать этого мальчика на руки и с ним общаться, чтобы он к этому не привыкал.

Проверку после публикации видео начала и прокуратура Василеостровского района.

Петербург СКР

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