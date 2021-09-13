Чистый приток средств россиян на фондовый рынок во II квартале сократился на 5%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Прирост вложений физических лиц за вычетом валютной и курсовой переоценки во втором квартале 2021 года составил 439 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в январе-марте, говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России.

Оценочная стоимость остатков ценных бумаг на счетах физических лиц в российских депозитариях за квартал выросла на 10%, до 6,6 трлн рублей. За прошедший квартал в структуре вложений возросла доля российских акций (с 31% до 33%). Доля иностранных инструментов (облигации, акции, депозитарные расписки, ETF) незначительно снизилась (с 40% до 39%). При этом доля облигаций иностранных эмитентов уменьшилась до минимума за последние годы и составила 18%, в основном за счет переоценки вложений.

Приток в иностранные акции был минимальным с начала 2020 года, а приток в российские акции - максимальным, отмечает Банк России. "При этом нетто-покупки на валютном рынке не сопровождались покупками иностранных активов, часть валюты осталась на брокерских счетах, а часть могла быть направлена в наличность", - говорится в обзоре.

Так, на валютном рынке физические лица выступали нетто-покупателями и приобрели валюты на 311 млрд рублей, что на 74% больше, чем в первом квартале 2021 года. При этом объем нетто-покупок евро (почти 100 млрд рублей) был максимальным за последние годы. Остатки иностранной валюты на брокерских счетах (по данным опроса крупнейших брокеров) выросли на 106 млрд рублей.

В сегменте облигаций резидентов отток из ОФЗ сопровождался притоком в облигации кредитных организаций. На фоне роста ставок на долговом рынке спросом среди розничных инвесторов пользовались классические облигации банков.

Квалифицированные инвесторы приобретали также субординированные облигации (преимущественно банков). Приток средств физических лиц в этот инструмент составил 73 млрд рублей за квартал (271 млрд рублей - за последние 12 месяцев), а объем вложений достиг 490 млрд рублей и практически в два раза превысил объем вложений в акции кредитных организаций. Вместе с тем объем вложений в сложные (структурные и "инвестиционные") облигации практически не изменился за последний квартал.

По состоянию на конец второго квартала на счетах физических лиц в российских депозитариях находилось в совокупности структурных и "инвестиционных" облигаций на 493 млрд рублей (рост на 1% к/к, увеличение на 22% г/г), в том числе выпущенных иностранными эмитентами - 214 млрд руб., выпущенных резидентами - 222 млрд рублей, выпущенных иностранными эмитентами, входящими в одну группу с российским профучастником, - 56 млрд рублей. Круг потенциальных инвесторов в субординированные и сложные облигации расширялся: количество квалифицированных инвесторов - физических лиц выросло до 255 тыс. лиц (рост на 20% к/к, рост на 150% г/г). В целом доля квалифицированных инвесторов составила менее 2% от общего числа клиентов и 69% от объема активов.

Интерес инвесторов к драгоценным металлам (физическому золоту и серебру) был минимальным с момента допуска физических лиц к данному сегменту в конце прошлого года. Объем нетто-покупок со стороны физлиц составил 0,12 млрд рублей (кварталом ранее - 0,38 млрд рублей).