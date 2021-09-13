Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Чистый приток средств россиян на фондовый рынок во II квартале сократился на 5%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Прирост вложений физических лиц за вычетом валютной и курсовой переоценки во втором квартале 2021 года составил 439 млрд рублей, что на 5% меньше, чем в январе-марте, говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России.

Оценочная стоимость остатков ценных бумаг на счетах физических лиц в российских депозитариях за квартал выросла на 10%, до 6,6 трлн рублей. За прошедший квартал в структуре вложений возросла доля российских акций (с 31% до 33%). Доля иностранных инструментов (облигации, акции, депозитарные расписки, ETF) незначительно снизилась (с 40% до 39%). При этом доля облигаций иностранных эмитентов уменьшилась до минимума за последние годы и составила 18%, в основном за счет переоценки вложений.

Приток в иностранные акции был минимальным с начала 2020 года, а приток в российские акции - максимальным, отмечает Банк России. "При этом нетто-покупки на валютном рынке не сопровождались покупками иностранных активов, часть валюты осталась на брокерских счетах, а часть могла быть направлена в наличность", - говорится в обзоре.

Так, на валютном рынке физические лица выступали нетто-покупателями и приобрели валюты на 311 млрд рублей, что на 74% больше, чем в первом квартале 2021 года. При этом объем нетто-покупок евро (почти 100 млрд рублей) был максимальным за последние годы. Остатки иностранной валюты на брокерских счетах (по данным опроса крупнейших брокеров) выросли на 106 млрд рублей.

В сегменте облигаций резидентов отток из ОФЗ сопровождался притоком в облигации кредитных организаций. На фоне роста ставок на долговом рынке спросом среди розничных инвесторов пользовались классические облигации банков.

Квалифицированные инвесторы приобретали также субординированные облигации (преимущественно банков). Приток средств физических лиц в этот инструмент составил 73 млрд рублей за квартал (271 млрд рублей - за последние 12 месяцев), а объем вложений достиг 490 млрд рублей и практически в два раза превысил объем вложений в акции кредитных организаций. Вместе с тем объем вложений в сложные (структурные и "инвестиционные") облигации практически не изменился за последний квартал.

По состоянию на конец второго квартала на счетах физических лиц в российских депозитариях находилось в совокупности структурных и "инвестиционных" облигаций на 493 млрд рублей (рост на 1% к/к, увеличение на 22% г/г), в том числе выпущенных иностранными эмитентами - 214 млрд руб., выпущенных резидентами - 222 млрд рублей, выпущенных иностранными эмитентами, входящими в одну группу с российским профучастником, - 56 млрд рублей. Круг потенциальных инвесторов в субординированные и сложные облигации расширялся: количество квалифицированных инвесторов - физических лиц выросло до 255 тыс. лиц (рост на 20% к/к, рост на 150% г/г). В целом доля квалифицированных инвесторов составила менее 2% от общего числа клиентов и 69% от объема активов.

Интерес инвесторов к драгоценным металлам (физическому золоту и серебру) был минимальным с момента допуска физических лиц к данному сегменту в конце прошлого года. Объем нетто-покупок со стороны физлиц составил 0,12 млрд рублей (кварталом ранее - 0,38 млрд рублей).

Банк России

Новости

МВД предложило включить жителей ЛНР и ДНР в программу переселения соотечественников

Россия с 21 сентября возобновит рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию

Россия с 21 сентября возобновит рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Труд рязанских осужденных могут использовать при строительстве жилых домов

Навальный подал иск к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из-за блокировки сайтов

Россиян не было в перевернувшемся в Турции автобусе

Мишустин заявил, что кабмин поддержит отмену обязательного техосмотра

Путин учредил почетный знак "За успехи в труде"

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19

В России за сутки выявили еще 18 178 случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');