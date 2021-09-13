Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета под Белгородом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет упал и загорелся в Белгородской области, погиб пилот. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"В Белгородской области между поселками Бехтеевка и Соколовка легкомоторный самолет потерпел крушение во время взлета. На борту был один пилот, он погиб", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после падения самолет загорелся. Разрушений и пострадавших на земле нет.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС позже уточнила, что сообщение о падении легкомоторного самолета в Порохоровском районе Белгородской области поступило на телефон спасателей в 17:05.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, погиб пилот. Самолет выполнял сельскохозяйственные работы.

На место происшествия выехали дежурные караулы четырех пожарно-спасательных частей, оперативная группа ГУ МЧС России по Белгородской области, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, бригада скорой медицинской помощи, ОМВД.

В свою очередь представитель Северо-Западного управления следственного комитета (СК) Елена Марковская сообщила журналистам, что по факту жесткой посадки самолета ЯК-12, в результате которой погиб пилот, возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта (часть 2 статьи 263 УК РФ).

По данным следствия, в понедельник при выполнении агрохимических работ в Прохоровском районе Белгородской области в поле, расположенном между населенными пунктами Бахтеевка и Соколовка, совершил жесткую посадку легкомоторный самолет ЯК 12. "Предварительно пилот воздушного судна 1974 года рождения погиб", - сказала Марковская.

Она отметила, что следователи Воронежского следственного отдела на транспорте приступили к осмотру места происшествия и воздушного судна, уже установлено, что полет был санкционирован.

"Собственник самолета также установлен, в ближайшее время он будет допрошен, - сказала представитель следствия.

Со своей стороны в московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.