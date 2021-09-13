Пользователи Apple в РФ пожаловались на сбои в работе App Store

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Компания Apple сообщила об устранении сбоя в работе своего магазина мобильных приложений App Store, который наблюдался в течение более шести часов в понедельник.

"Устраненный сбой. Сегодня, 11:00 - 17:10 были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом", - говорится на странице компании "Состояние системы".

Ранее интернет-пользователи в РФ сообщили о невозможности скачать обновления приложений из App Store без использования VPN-сервисов.