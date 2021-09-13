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Один студент ранил ножом другого в колледже в Дагестане

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в Дагестане ищут молодого человека, который ранил ножом студента колледжа, сообщили в пресс-службе МВД республики в понедельник.

"Поступило сообщение, что в колледже в Махачкале молодой человек в ходе возникшего конфликта напал на студента и ранил его ножом. Нападавший, который также является учащимся этого учебного заведения, скрылся с места преступления. Его ищет полиция", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавший госпитализирован.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что конфликт возник из-за того, что один студент дразнил другого из-за картавости.

"Не выдержав постоянных насмешек со стороны задиры, молодой человек взял нож и ранил обидчика в ногу", - сказал собеседник агентства.

Дагестан Махачкала МВД

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