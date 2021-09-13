Организации культуры смогут сдавать госимущество в аренду без конкурсных процедур

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Организации культуры получили право сдавать госимущество в аренду без проведения конкурсных процедур. Об этом говорится в правительственном постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Этим документом утверждены правила заключения договоров аренды госимущества без проведения соответствующих конкурсов и аукционов.

Правила касаются только государственных и муниципальных организаций культуры, в хозяйственном ведении или оперативном управлении находится то или иное госимущество. Речь идет, прежде всего, о недвижимости и земельных участках.

Организации культуры теперь могут сдавать имеющиеся у них площади без проведения конкурсных процедур в двух случаях. Для организации общественного питания, а также для организации розничной торговли сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукцией. Причем, профильной. То есть, в том же театре организация торговой точки по продаже, например, спортивных сувениров будет считаться нарушением условий аренды.

В самих правилах оговорено, что определенный отбор желающих взять в аренду площади у организаций культуры все же имеется. Так, сами организации должны разместить на своем сайте информацию об имуществе, предполагаемом к сдаче в аренду, сроке и цене аренды, целях использования имущества и т.п. В правилах приводится также перечень информации, которую должны представить потенциальные арендаторы.

В случае если на одно предложение организации культуры поступило две и более удовлетворяющие требованиям заявки, то "победителем" становится заявка, поступившая первой.

В правилах также подчеркивается, что в договоре аренде должно прописываться одно существенное условие - запрет на субаренду имущества, сданного организацией культуры в аренду.

В настоящее время учреждения и организации культуры должны проводить конкурсные процедуры по выбору арендаторов имущества на электронных торговых площадках. По данным системы торгов госимуществом (torgi.gov.ru), сейчас, например, только различные театры проводят около 60 торгов по отбору арендаторов.