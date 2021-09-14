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Пытавшийся скрыться от полиции в Иркутске лихач погиб в ДТП

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль попал в аварию в Иркутске при попытке скрыться от полицейской погони, водитель скончался, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону во вторник.

Накануне вечером на парковке торгового центра, где периодически собираются автолюбители-нарушители, экипаж ДПС заметил Toyota Premio, водитель которой демонстративно совершал элементы экстремального вождения, а при приближении полицейских попытался скрыться. Требования сотрудников ГИБДД об остановке водитель игнорировал и только увеличивал скорость.

Отмечается, что на Академическом мосту лихач не справился с управлением и столкнулся с подметально-уборочной машиной. От полученных в результате ДТП травм водитель Toyota Premio скончался на месте. "48-летний водитель уборочной техники и пассажир не пострадали", - говорится в сообщении.

Установлено, что 24-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения, автомобиль не был зарегистрирован должным образом в ГИБДД. В момент автоаварии, по предварительной информации, он не был пристегнут ремнем безопасности.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Иркутск МВД ГИБДД

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