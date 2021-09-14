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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Умер генерал армии Виктор Казанцев

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Краснодаре утром 14 сентября умер Герой России, генерал армии Виктор Казанцев, сообщил "Интерфаксу" один из его родственников. Ему было 75 лет.

Казанцев был командующим Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе с августа 1999 года по апрель 2000 года, он руководил операциями против боевиков на территории Чечни, а также в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана.

В мае 2000 году он был уволен в запас и до марта 2004 года занимал должность полпреда президента в Южном федеральном округе. По должности он входил в оперативный штаб по управлению контртеррористическими действиями в Северо-Кавказском регионе.

Виктор Казанцев Чечня Дагестан ЮФО Северный Кавказ

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