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Разлив мазута произошел в порту Тамань на Кубани

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Морспасслужба устраняет разлив мазута в Черном море в акватории порта Тамань на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел при подготовке сухогруза. Загрязнены около 450 квадратных метров на расстоянии примерно пяти километров от береговой линии. Выставлены боновые заграждения, разлив локализован, нефтепродукты собирают.

Отмечается, что к ликвидации последствий разлива мазута привлечены 18 человек и три единицы техники.

Краснодарский край Тамань

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