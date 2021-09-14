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Вице-премьер потребовал от регионов представлять только готовые инвестпроекты

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Регионы к 1 ноября должны представить в правительство на утверждение инвестиционные проекты, которые дадут эффект от реализации уже в ближайшие два года, заявил вице-премьер Юрий Борисов на совещании по развитию уральских регионов.

"Подчеркиваю: не надо заявлять проекты, которые находятся на текущий момент только в начальной стадии проработки, так как их реализация должна дать существенный положительный эффект уже на рубеже 2023 года", - сказал он и добавил, что проекты должны быть, в том числе, обеспечены источниками финансирования.

"Нам с вами, с губернаторским корпусом до 1 ноября нужно иметь выверенную и согласованную позицию по инвестиционным проектам и ключевым региональным вопросам в части их содержания и целевых показателей, которые будут доложены председателю правительства для утверждения и дальнейшего мониторинга", - сказал вице-премьер.

Юрий Борисов правительство УрФО

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