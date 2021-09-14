Сибирские ученые подтвердили на мышах эффективность аэрозольных антибиотиков

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Института химической кинетики и горения (ИХКГ, Новосибирск) и Новосибирского института органической химии (НИОХ) успешно вылечили мышей от бактериальной инфекции с помощью аэрозольных антибиотиков. Об этом сообщил журналистам во вторник научный сотрудник НИОХ Сергей Аньков.

"Мы проверяли эффективность непосредственно на зараженных мышах. Мышей заражали бактериями Klebsiella pneumoniae, которые вызывали перитонит. У нас все животные, которых лечили аэрозольно, выжили", - сказал он.

В группе мышей, которым давали тот же антибиотик цефазолин, но в виде инъекции, выжила половина животных, в контрольной группе, не получавшей лечения, погибли все.

Работа по созданию аэрозольных антибиотиков продолжается. Во взаимодействии с учеными ИХКГ изучается, в первую очередь, фармакокинетика - с какой скоростью аэрозоль попадает в нужный орган, как долго накапливается, как быстро из организма выводятся продукты распада лекарств и т.п.

При этом, по словам Анькова, методика позволяет получить наночастицы нужных размеров в нужном количестве, снизить эффективную дозу, достигая при этом высокой концентрации лекарства в нужном месте.

Кроме того, с помощью аэрозоля можно доставить лекарство даже в нижний отдел легкого, что проблематично сделать любым другим способом, отметил ученый. Это особенно актуально в период пандемии COVID-19, поскольку именно легкие в значительной степени страдают от осложнений коронавирусной инфекции.

Аньков сообщил, что в настоящее время на уровне Минздрава РФ обсуждается вопрос о проведении полномасштабных доклинических, а затем и клинических испытаний лекарственных аэрозолей.

Как сообщалось, ранее ученые ИХКГ разработали аэрозольный способ доставки для нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофена и т.д.), биодоступность этих препаратов, введенных с помощью ингаляции, была сопоставима с внутривенной инъекцией. При этом не возникало сложностей с подготовкой раствора.

После исследований действия аэрозоля нестероидных противовоспалительных веществ ученые перешли к антибактериальным препаратам, в частности противотуберкулезному "Изониазиду" и антибиотикам цефалоспоринового ряда, активным по отношению к устойчивым штаммам бактериальной инфекции.

Ученые использовали термоконденсационный метод для получения из лекарственных веществ аэрозоля, когда работали с нестероидными противовоспалительными веществами. То есть лекарственные соединения нагревались, их пары конденсировались, и образовывались наноразмерные частицы.

Для препаратов, которые нагревать нельзя, поскольку они распадаются, было разработано ультразвуковое распыление. При его использовании не происходит увеличения температуры исходных лекарственных соединений. Из вещества готовится специальный раствор, распыляемый ультразвуком, в ингаляционной установке образуются капли, частицы которых там же осушаются, перед тем как попасть в камеру для ингаляции.