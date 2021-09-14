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В Северной Осетии создадут полевой лагерь для подготовки боевого армейского резерва

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Полевой лагерь для подготовки боевого армейского резерва страны (БАРС) создают в Северной Осетии, сообщили во вторник в пресс-службе ЮВО.

"Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников на горном полигоне "Тарское" в Северной Осетии проверил ход обустройства полевого лагеря для подготовки подразделений боевого армейского резерва страны", - говорится в сообщении округа.

Военные заявили, что боевой армейский резерв страны сформирован в регионах, в которых дислоцируется 58-ая общевойсковая армия. "Подразделения БАРС приступят к проведению лагерных сборов с 22 сентября", - говорится в сообщении.

"Граждане, пребывающие в запасе и изъявившие желание на добровольной основе заключить контракт с Вооружёнными силами России о пребывании в резерве, содержатся в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии. Это достигается путем прикрепления каждого из них к конкретной воинской части на конкретную воинскую должность с периодическим проведением с ними учебных занятий по восстановлению или приобретению военных умений и навыков", - цитирует Дворникова пресс-служба ЮВО.

В сообщении говорится, что на полигоне резервистов будут учить обеспечивать охрану и оборону особо важных объектов военного и государственного назначения, поддерживать правопорядок и принимать участие в ликвидации последствий стихийных бедствий.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время идет отбор граждан в БАРС.

"Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. За трое суток на занятиях офицер получит до 10 тыс. рублей, сержант/солдат - до 5 тыс. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тыс. рублей, солдат - до 25 тыс.", - говорится в сообщении.

В Южном военном округе планируется создать боевой армейский резервный состав из 38 тысяч человек, сообщил в августе начальник организационно-мобилизационного управления округа Константин Запатоцкий.

Части и соединения 58-й общевойсковой армии дислоцируются в республиках Северного Кавказа. Штаб армии расположен во Владикавказе. Силы 58-й армии в апреле участвовали в крупных военных учениях в Крыму.

Северная Осетия

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