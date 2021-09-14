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В России от коронавируса привили более 46 млн человек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В России в настоящее время вакцинированы от коронавируса свыше 46 млн человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

По его словам, в регионах сформирован месячный запас вакцины от коронавируса, дефицита нет.

"Вакцины достаточно, запасы составляют около одного месяца во всех регионах РФ (...) Проблем записаться, получить вакцину - нет ни в одном регионе", - сказал Мурашко.

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартовала 18 января, в настоящий момент зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт", разработанные в центре им. Гамалеи Минздрава, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" центра им. Чумакова РАН.

С июля в РФ началась ревакцинация от COVID-19.

Минздрав РФ Михаил Мурашко коронави

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