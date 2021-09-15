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Суд заменил условный срок тюменскому омоновцу за спарринг, оставивший человека инвалидом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени после отмены в кассационном порядке ранее состоявшихся судебных решений ужесточил наказание бывшему командиру отделения взвода ОМОНа по делу о превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, суд заменил экс-омоновцу условный срок на четыре года колонии общего режима, осужденный лишен права занимать должности на госслужбе.

В сентябре 2019 года суд признал его виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил к четырем годам условно.

В ноябре 2014 года командир отделения ОМОН областного УМВД провел тренировочный рукопашный бой с только что назначенным на службу 23-летним бойцом. При этом законных оснований проведения спарринга не было.

После спарринга бойцу стало плохо, его доставили в больницу, где провели экстренную операцию на головном мозге. Выяснилось, что у потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма, приведшая к кровоизлиянию; впоследствии он был признан инвалидом первой группы.

Тюменская область

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