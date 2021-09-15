В Мурманске девушка пострадала в ДТП с полицейской машиной

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Полиция начала проверку по факту ДТП в Мурманске с участием служебного автомобиля, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, во вторник вечером на перекрестке улиц Полярные Зори и Книповича столкнулись Volkswagen Passat и автомобиль отдельного батальона ППС Мурманска.

В результате аварии одна пассажирка автомобиля Volkswagen Passat 2000 года рождения "получила телесные повреждения и была обслужена амбулаторно в медицинском учреждении", отметили в полиции.

Фотографии с места аварии были опубликованы очевидцами в социальных сетях. На них видно, что служебный автомобиль получил повреждения в передней части кузова, у иномарки повреждена правая передняя дверь.