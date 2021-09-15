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"Газпрому" разработают стикерпаки о безопасности газа в быту

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг "Газпром межрегионгаз" впервые задался задачей разработки рекламно-информационной кампании федерального уровня по пропаганде безопасного использования газа в быту и укреплению платежной дисциплины.

Ранее проработкой этих вопросов занимались службы по связям с общественностью (советники генерального директора по связям с общественностью) региональных газовых компаний на местном уровне.

"Газпром межрегионгаз" начал процедуру отбора подрядчика на разработку кампании. Тому предстоит разработать креативную концепцию кампаний, дизайн-макеты рекламно-информационных материалов и методические рекомендации, видео- и аудиоролики.

В примерном списке форматов рекламно-информационных материалов в техническом задании перечислены digital (баннеры для интернета и соцсетей, стикерпаки, маски для социальных сетей), плакаты, листовки, брошюры, буклеты, наружная реклама (билборды, перетяжки, цифровые экраны), реклама в/на транспорте. Для различных сегментов целевой аудитории могут быть разработаны несколько ключевых сообщений.

Ответственный за внутренний рынок зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов в среду на заседании штаба по газификации у вице-премьера РФ Александра Новака заявил: "В ближайшее время мы подготовим и примем организационные и технические меры, которые позволят в кратчайшие сроки повысить безопасность использования газа в быту".

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком разработки кампании определена в 4,34 млн рублей.

Газпром Газпром межрегионгаз

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