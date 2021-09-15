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Телефонные "полицейские" выманили у жителя Курска 3 млн рублей

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Мошенники под видом полицейских выманили у жителя Курска 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Люди, позвонившие мужчине, представились полицейскими из Москвы, которые занимаются расследованием преступной схемы, и сообщили, что на его имя кто-то пытался оформить кредит. При этом приложение на смартфоне курянина определило входящий номер как номер полиции.

За два дня, отпросившись с работы, мужчина обратился в шесть банков и в каждом по указке телефонных "полицейских" оформил кредит на сумму в 400-500 тыс. рублей. Полученные наличные средства мужчина отправлял на чужие карты переводами через банкомат.

По заявлению потерпевшего полицейские возбудили уголовное дело.

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