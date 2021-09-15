ЦБ объединит департаменты банковского надзора и регулирования

Директор департамента банковского регулирования Лобанов уйдет из Банка России

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что с 1 декабря объединит департамент обеспечения банковского надзора и департамент банковского регулирования, новое подразделение будет названо департамент банковского регулирования и аналитики (ДБРА) ЦБ.

Возглавит новую структуру Александр Данилов, который с конца 2019 года руководит департаментом обеспечения банковского надзора.

Директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов покидает ЦБ, в котором проработал с 2012 года.

С точки зрения кураторства изменений не произойдет, новый департамент, как и оба действующих, будет подотчетен первому зампреду ЦБ Дмитрию Тулину.

Объединение департаментов "будет способствовать развитию подходов к разработке регулирования на основе мониторинга рисков банковского сектора и всестороннего анализа рынка", а также "позволит в наибольшей мере адаптировать регулирование к уровню развития российской банковской системы и стоящим перед ней задачам", полагает регулятор.

Департамент будет заниматься анализом рисков кредитных организаций, в том числе методами стресс-тестирования; регулированием банковской деятельности, в том числе на основе анализа существующих и потенциальных рисков; публикацией аналитических материалов по банковскому сектору; методологическим и информационным сопровождением банковского надзора.